"Томь" просмотрит македонского защитника

На сборе в Турции "Томь" просмотрит македонского защитника Антонио Станкова.
Фото: ФК "Дордрехт"
Последним клубом 29-летнего игрока был "Пюник", за который он провел 20 матчей и забил 1 мяч.

Ранее Станков защищал цвета "Роды", "Маастрихта", "Дордрехта", "Виборга" и "Вайле".

В текущем сезоне ФНЛ "Томь" занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Российские трансферы Томь
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