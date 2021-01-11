Последним клубом 29-летнего игрока был "Пюник", за который он провел 20 матчей и забил 1 мяч.
Ранее Станков защищал цвета "Роды", "Маастрихта", "Дордрехта", "Виборга" и "Вайле".
В текущем сезоне ФНЛ "Томь" занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Источник: "Матч ТВ"
"Томь" просмотрит македонского защитника
На сборе в Турции "Томь" просмотрит македонского защитника Антонио Станкова.
Фото: ФК "Дордрехт"
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