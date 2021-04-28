"Спартак" подал обращения в ЭСК и КДК по поводу судейства в матче второй команды

"Подали в ЭСК и КДК с просьбой рассмотреть судейство сегодняшнего матча "Спартака-2". Надеемся на профессиональный разбор моментов и справедливое решение по его итогам", - приводит слова директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова "Чемпионат".
Напомним, что к 50-й минуте встречи счет был 3:2 в пользу москвичей. На 60-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота "Спартака-2", который был реализован, а спустя 3 минуты красно-белые остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил полузащитник Даниил Денисов.
"Спартак-2" после 38-и туров занимает 15-е место в ФНЛ, имея в своем активе 43 очка.
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"Спартак" попросил экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрать работу арбитров в матче 39-го тура ФНЛ между второй командой красно-белых и "Факелом" (3:5).
Фото: ФК "Факел"
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