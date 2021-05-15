"Уйдет ли Комбаров? Пока не знаю. У нас вчера было предварительное совещание, на следующей неделе будет еще одно, тогда что-то может стать известно. Сейчас идет обсуждение формирования состава на следующий сезон.
С Сергеевым несколько другая ситуация, там не все зависит от желания клуба, все это понимают", - приводит слова Калакуцкого Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Крылья Советом" не будут продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Сообщается, что 34-летний игрок покинет самарскую команду в летнее межсезонье, по истечении трудового соглашения. Напомним, что Комбаров в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом Футбольной национальной лиги.
В нынешнем сезоне ФНЛ в составе "Крыльев" Дмитрий принял участие в 28-и матчах ФНЛ, отдав одну голевую передачу.
Нападающий "Крыльев" Иван Сергеев в этом сезоне ФНЛ в 42-х матчах забил 40 голов.
"Крылья Советов" одержали минимальную победу над "Балтикой" (1:0) в заключительном 42-м туре Футбольной национальной лиги. Автором единственного забитого мяча на 19-й минуте стал нападающий самарской команды Егор Голенков.
Гендиректор "Крыльев Советов" рассказал о будущем Комбарова и Сергеева
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказался о будущем защитника Дмитрия Комбарова и нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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