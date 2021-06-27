Об этом специалист заявил в интервью "РБ-Спорт".
61-летний Гамула в настоящее время тренирует "Гераклион", выступающего в чемпионате любительских команд Москвы. На высоком уровне специалист в последний раз тренировал в "Ростове", где был наставником как молодежной команды, так и основной.
"Коломна" выступает в первенстве ПФЛ.
Гамула может стать новым тренером "Коломны"
Российский специалист Игорь Гамула может возглавить "Коломну".
Фото: ФК "Ростов"
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