Источник: Хохлова отстранят от работы в "Роторе"

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов может в ближайшее время лишиться своего поста.

Фото: РПЛ





Напомним, что сегодня "Ротор" дома уступил "Металлургу" из Липецка (0:1). Вместе с этим матчем подопечные Дмитрия Хохлова не выигрывают уже 10 матчей ФНЛ кряду. Сейчас волгоградцы находятся на 16-й строчке в турнирной таблице, располагаясь в 2-х очках от зоны вылета.



Ранее сообщалось, что увольнять Хохлова не хотят из-за необходимости платить компенсацию за разрыв контракта. Сам специалист не собирается подавать в отставку.



Дмитрий Хохлов работает в Волгограде с июня 2021 года, его контракт рассчитан до конца сезона.



Источник: Как сообщает источник, руководство Волгоградской области недовольно результатами "Ротора" в этом сезоне и в ближайшее время собирается уволить генерального директора клуба Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка. Вместе с ними от работы будет отстранен и главный тренер команды Дмитрий Хохлов.Напомним, что сегодня "Ротор" дома уступил "Металлургу" из Липецка (0:1). Вместе с этим матчем подопечные Дмитрия Хохлова не выигрывают уже 10 матчей ФНЛ кряду. Сейчас волгоградцы находятся на 16-й строчке в турнирной таблице, располагаясь в 2-х очках от зоны вылета.Ранее сообщалось, что увольнять Хохлова не хотят из-за необходимости платить компенсацию за разрыв контракта. Сам специалист не собирается подавать в отставку.Дмитрий Хохлов работает в Волгограде с июня 2021 года, его контракт рассчитан до конца сезона.Источник: Матч ТВ