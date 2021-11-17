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Источник: Хохлова отстранят от работы в "Роторе"

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов может в ближайшее время лишиться своего поста.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, руководство Волгоградской области недовольно результатами "Ротора" в этом сезоне и в ближайшее время собирается уволить генерального директора клуба Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка. Вместе с ними от работы будет отстранен и главный тренер команды Дмитрий Хохлов.

Напомним, что сегодня "Ротор" дома уступил "Металлургу" из Липецка (0:1). Вместе с этим матчем подопечные Дмитрия Хохлова не выигрывают уже 10 матчей ФНЛ кряду. Сейчас волгоградцы находятся на 16-й строчке в турнирной таблице, располагаясь в 2-х очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что увольнять Хохлова не хотят из-за необходимости платить компенсацию за разрыв контракта. Сам специалист не собирается подавать в отставку.

Дмитрий Хохлов работает в Волгограде с июня 2021 года, его контракт рассчитан до конца сезона.

Источник: Матч ТВ


Теги: Хохлов Ротор
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