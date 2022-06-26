По информации источника, основной вариант - Центральный стадион в Казани. Альтернативой является стадион "Кировец" в Санкт-Петербурге. Ранее хабаровчане рассматривали стадион "Родина" в Химках, но там им выставили высокую цену.
В ближайшее время на стадионе имени Ленина в Хабаровске будут менять искусственный газон. Работы по укладке нового покрытия рассчитывают завершить во второй половине сентября. Первую игру в Хабаровске армейцы должны провести в 11-м туре Первой лиги против "Кубани".
"СКА-Хабаровск" начнет сезон-2022/23 двумя матчами в гостях - против "Арсенала" и "КАМАЗа". До 11-го тура хабаровчане дома должны провести 4 матча - против "Краснодара-2", "Балтики", "Родины" и "Уфы"
"СКА-Хабаровск" в стыковых матчах проиграл "Химкам" (1:0, 0:3) и не сумел выйти в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).
Источник: Матч ТВ
СМИ: "СКА-Хабаровск" рассматривает несколько вариантов для проведения первых домашних матчей в Первой лиге
"СКА-Хабаровск" рассматривает 2 варианта для проведения первых домашних матчей в рамках Первой лиги.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"