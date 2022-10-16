"Рубин" разгромил "Краснодар-2" в Первой лиге, одержав вторую победу подряд

В первом тайме отличились полузащитники казанцев Руслан Безруков и Игорь Горбунов. В начале второй половины нападающий гостей Данил Карпов, реализовав пенальти, один мяч отыграл. Преимущество в два мяча казанцам вернул точный удар Джоэля Фамейе. Форвард "быков" Владислав Самко на 56-й минуте вновь сократил отставание до одного гола. Результативные удары полузащитника Михаила Костюкова и нападающего Виталия Лисаковича принесли "Рубину" крупную победу.
"Рубин" одержал вторую победу подряд, подопечные Леонида Слуцкого в Первой лиге занимают 4-е место, набрав в 14 матчах 25 очков. "Краснодар-2", имея в своем активе 12 баллов, располагается на 16-й строчке.
Первая лига
14 тур
"Рубин" 5:2 "Краснодар-2"
Голы: Безруков, 28, Горбунов, 35, Фамейе, 49, Костюков, 77, Лисакович, 82 - Карпов, 48 (пен), Самко, 56
14 тур
"Рубин" 5:2 "Краснодар-2"
Голы: Безруков, 28, Горбунов, 35, Фамейе, 49, Костюков, 77, Лисакович, 82 - Карпов, 48 (пен), Самко, 56