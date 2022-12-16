- Связывались ли со мной из "Кубани"? Что я должен сказать? Звоните в "Кубань" или тому, кто опубликовал эту информацию, там узнавайте. Я тренер "Шинника", - приводит комментарий Евсеева Sport24.
Ранее СМИ сообщили, что "Кубань" провела предварительные переговоры с Вадимом Евсеевым, который успешно выступает с ярославским "Шинником" в Первой лиге. Команда только в этом году вернулась в лигу и сейчас занимает 9 место в таблице.
Евсеев также работал и в РПЛ с "Уфой" и "Амкаром". С уфимским клубом специалист смог занять девятое место по итогам сезона 2019/2020.
Евсеев: связывались ли со мной из "Кубани"? Звоните туда и узнавайте
Вадим Евсеев отреагировал на появившуюся информацию о том, что специалист может стать новым наставником "Кубани".
Фото: ФК "Шинник"