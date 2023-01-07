Как сообщают СМИ, 23-летний россиянин Артем Голубев, выступающий на позиции опорного полузащитника, заинтересовал "Рубин". Казанский клуб уже сделал предложение "Уфе" о трансфере. Ранее гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов рассказал, что "Уфа" рассмотрит предложения по игроку.
Артем Голубев в нынешнем розыгрыше Первой лиги сыграл за "Уфу" в 19 матчах, в которых смог отличиться один раз. Контракт воспитанника "Краснодара" с башкирской командой рассчитан до лета этого года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Голубева в 450 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Рубин" намерен приобрести Голубева у "Уфы"
Футболист "Уфы" Артем Голубев может продолжить свою карьеру в "Рубине".
Фото: РПЛ