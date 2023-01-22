Руководство тольяттинского "Акрона" заинтересовано в подписании 26-летнего венесуэльского нападающего датского "Вайле" Андреса Понсе, сообщают СМИ.
По данным источника, стороны ведут переговоры о полноценном трансфере. Сообщается, что "Акрон" пришел к соглашению с "Вайле", и возможность перехода теперь зависит только от решения самого игрока.
В период с июля 2018 года по август 2021 года Понсе выступал в Российской премьер-лиге - за махачкалинский "Анжи", грозненский "Ахмат" и волгоградский "Ротор". В текущем сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах за датский клуб, выступающий во втором по рангу национальном дивизионе, 5 забитых голов и 1 результативный пас.
Источник: Metaratnigs.ru
Андрес Понсе может перейти в "Акрон"
По информации источника, "Акрон" ведет переговоры с выступающим за датский "Вайле" экс-форвардом "Ахмата" и "Ротора" Андресом Понсе.
Фото: ФК "Краснодар"