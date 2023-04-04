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Наставник "Акрона" Калешин: в одном матче можно обыграть соперника, который превосходит тебя в классе

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Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин поделился мыслями по поводу победы над "Динамо" (0:0, 4-1 пен.).
Фото: ФК "Балтика"
- В одном матче можно обыграть соперника, который превосходит тебя в классе. У нас было несколько стратегий, как может развиваться матч. Хотелось бы переиграть соперника через игру. Мы играли неважно, но закончилось как закончилось. Дух помогает иногда тем, кто верит. Мы отдали всё и прошли, - приводит слова Калешина "Чемпионат".

"Акрон" успешно выступает в текущем розыгрыше Кубка России. Тольяттинцы сумели пройти три клуба РПЛ. Сначала представитель Первой лиги обыграл "Торпедо" (2:0), а затем в серии пенальти переиграл два московских коллектива "Локомотив" (1:1, 8-7 пен) и "Динамо" (0:0,4-1 пен.). Отметим, что матч с дружиной Славиши Йокановича "Акрон" проводил в гостях. Теперь клубу из Тольятти предстоит встретиться с еще одним клубом из высшего российского дивизиона. В этом сезоне дружина Калешина по итогам 25 туров располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 33 очка. Тольяттинский коллектив на 10 баллов отстает от "Алании", идущей в зоне стыковых матче за право участвовать в следующем сезоне РПЛ. В следующем туре "Акрон" сыграет с "Енисеем".


Акрон Калешин
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