"Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже три победы подряд. Надеюсь, так и продолжим - задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, все получится", - цитирует Дзагоева Sport24.
"Рубин" уверенно обыграл дом "СКА-Хабаровск" в матче 29-го тура Первой лиги со счетом 3:1. Казанцы после первого тайма громили гостей, однако "СКА-Хабаровск" отыграл один мяч усилиями форварда из Кот-д-Ивуара Яо Шарля. После этой победы казанская команда набрала 56 очков и вплотную подобралась к "Балтике", в активе которой 58 баллов. До окончания текущего розыгрыша Первой лиги отсалось сыграть 5 матчей.
Дзагоев: задачу стать первыми никто не отменял
Хавбек "Рубина" Алан Дзагоев уверен в выходе казанской команды на следующий сезон в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"