"На следующей неделе начнем переговоры с "Рубином". Что касается Димитара, конечно, он хочет остаться в Казани", - цитирует агента "РБ Спорт".
Димитар Митков, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Рубин" в середине февраля этого года на правах аренды до конца сезона из "Локомотива" София. Контракт футболиста с болгарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, однако у казанского клуба по условиям арендного соглашения есть опция на выкуп игрока. 23-летний форвард провел за "Рубин" 11 матчей в Первой лиге и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает болгарина в 400 тысяч евро.
Агент нападающего "Рубина" Миткова: на следующей неделе начнем переговоры с клубом. Игрок хочет остаться в Казани
Футбольный агент форварда "Рубина" Димитара Миткова Николай Жейнов рассказал, что его клиент хочет остаться в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"