— С Аланом мы не общались, но, конечно, он большой игрок. Надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент — состояние здоровья Алана. В "Динамо" были бы рады видеть Дзагоева? Конечно, будем рады видеть такого большого игрока в нашем клубе, — передает слова Гаджиева "Матч ТВ".
33-летний Алан Дзагоев в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом является казанский "Рубин". Сегодня, 12 июля 2023 года, клуб из Татарстана заявил о том, что он не будет подписывать с Дзагоевым новый контракт. Отметим, что за "Рубин" Алан выступал с сентября 2022 года. В составе казанцев хавбек принял участие в 20 поединках. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Пока неизвестно, где продолжит свою профессиональную карьеру российский футболист.
Президент махачкалинского "Динамо": будем рады видеть Дзагоева игрока в нашем клубе
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев поделился мыслями о потенциальном подписании российского полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: "Матч ТВ"