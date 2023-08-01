– Я понимал, что в "Краснодаре" на меня особо не рассчитывают, поэтому хотел полноценный трансфер. Был интерес от разных клубов, но только с "Торпедо" все дошло до конкретики. Мы приехали, посмотрели инфраструктуру, узнали о тренере и подписали контракт.
24-летний Сергей Бородин является воспитанником "Краснодара". С января текущего года он на правах аренды выступал за израильский "Иерусалим". Летом защитник вернулся в расположение "быков", после чего он был продан в стан московского "Торпедо". По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, "автозаводцы" заплатили за трансфер российского футболиста 700 тысяч евро. При этом Бородин заключил со столичными соглашение, рассчитанное до июня 2026 года.
Источник: Sport24
Защитник Бородин – о переходе в "Торпедо": понимал, что в "Краснодаре" на меня особо не рассчитывают
Защитник московского "Торпедо" Сергей Бородин рассказал о том, почему он решил покинуть "Краснодар" в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"