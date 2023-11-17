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Калешин: впервые в истории клуба "Акрон" на таком уровне лидирует на таком отрезке

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Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин поделился мыслями по итогам первого круга Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"
- Впервые в истории клуба на таком уровне команда занимает лидирующие позиции на таком отрезке. Не стоит переоценивать результат, так как отрыв небольшой, не вижу большого запаса прочности в уровне игры. Я говорю не только про нас, но и про наших соперников. Нужно не заглядывать далеко вперед. Длинная дистанция.

После 18 проведенных туров "Акрон" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. На счету подопечных Евгения Калешина 34 набранных очка. У "Тюмени", идущей на первой строчке, на один балл больше. Тройку лидеров на данный момент занимает махачкалинское "Динамо", имеющее в своем активе 34 набранных очка. До зимней паузы в чемпионате страны тольяттинцам предстоит провести еще два матча. 18 ноября "Акрон" примет на своем поле "Волгарь", а 27 ноября сыграет в гостях против владикавказской "Алании".

Источник: "Матч ТВ"

Калешин Акрон
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