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Колосков — про слова Калешина: каждый чих безумного человека комментировать неприлично

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на слова главного тренера "Акрона" Евгения Калешина о деградации российского футбола.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства. Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания", — сказал Колосков.

Евгений Калешин работает в "Акроне" с cентября 2022 года. В нынешнем сезоне команда идёт на третьем месте в турнирной таблице, которое по итогам сезона позволяет сыграть в стыковых матчах за право попасть в РПЛ.

Колосков был вице-президентом ФИФА с 1980 по 1996 год и президентом РФС с 1992 по 2005 год.

Источник: "РБ Спорт".

Колосков Калешин Акрон
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