"Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства. Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания", — сказал Колосков.
Евгений Калешин работает в "Акроне" с cентября 2022 года. В нынешнем сезоне команда идёт на третьем месте в турнирной таблице, которое по итогам сезона позволяет сыграть в стыковых матчах за право попасть в РПЛ.
Колосков был вице-президентом ФИФА с 1980 по 1996 год и президентом РФС с 1992 по 2005 год.
Источник: "РБ Спорт".
Колосков — про слова Калешина: каждый чих безумного человека комментировать неприлично
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на слова главного тренера "Акрона" Евгения Калешина о деградации российского футбола.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"