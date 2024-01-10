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Официально: "Енисей" назначил Андрея Тихонова главным тренером

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Легенда московского "Спартака" Андрей Тихонов возглавил красноярский "Енисей".
Фото: "РИА Новости"
53-летний специалист Андрей Тихонов, известный по выступлениям в качестве футболиста за московский "Спартак", стал главным тренером клуба "Енисей" из Первой лиги.

"ФК "Енисей" рад началу сотрудничества! Удачи, Андрей Валерьевич!" - говорится на официальном сайте клуба.

После первой части сезона "Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды из Красноярска 24 очка в 20-ти матчах. Отставание от 4-го места, которое дает право участвовать в стыковых матчах за выход в РПЛ - 11 очков.

Ранее Андрей Тихонов работал тренером в таких командах, как "Краснодар", московский "Спартак", "Крылья Советов" и казахстанская "Астана".

Источник: официальный сайт ФК "Енисей"

Енисей Тихонов
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