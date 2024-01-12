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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов заявил, что клуб не рассматривает вариант с приглашением Ионова

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере Алексея Ионова.
Фото: "Чемпионат"
"Мы не рассматриваем приглашения Ионова в "Динамо". Вряд ли такой вариант возможен", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Напомним, что в декабре Ионов расторг контракт с "Ростовом" и стал свободным агентом. В текущем сезоне полузащитник отыграл за южан 17 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Махачкалинское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Первой Лиги, опережая "Химки" на одно очко после 20-ти сыгранных туров.

Динамо Мх Газизов Ионов
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