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Спортивный директор "Родины" - о переходе Куликова: мы обычно не поворачиваем назад, если уже пожали руки

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Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин поделился информацией о подписании контракта с игроком "Локомотива" Даниилом Куликовым.
Фото: РИА Новости
- Будем ли подписывать контракт? Мы обычно не поворачиваем назад, если уже пожали руки. Договоренности у нас с самим игроком есть, от "Локомотива" нет возражений, чтобы он приехал к нам. В начале недели будет процедура урегулирования формальностей, думаю, это займет несколько дней.

Напомним, ранее сообщалось, что московская "Родина" ведет переговоры с "Локомотивом" по поводу перехода опорного хавбека Даниила Куликова, который уже приступил к тренировкам со своей новой командой.

В этом сезоне 25-летний Куликов провел 297 минут в 7 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с "Локомотивом" истекает в конце июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока московской команды в 700 тысяч евро.

Источник: Metaratings

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