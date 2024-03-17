Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился информацией о премиальных выплатах для футболистов за достижение определенных показателей. По словам Гаджиева, на сегодняшний день руководство не обсуждало с футболистами тему премиальных выплат за проход в РПЛ по итогам нынешнего сезона, однако они планируются.
«Игроки доверяют нам, мы к этому подходим ответственно и понимаем, что речь идет про профессиональный спорт, стимулировать ребят надо. В то же время футболисты понимают, что мы исходим из нашего бюджета и не можем в смысле премиальных конкурировать с ведущими бюджетными клубами первой лиги», - передает слова Гаджиева «РБ Спорт».
Гаджиев: не можем конкурировать в сфере премиальных бюджетными клубами
Президент клуба «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о премиальных выплатах футболистам.
Фото: "Динамо" Махачкала