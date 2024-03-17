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Гаджиев: не можем конкурировать в сфере премиальных бюджетными клубами

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Президент клуба «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о премиальных выплатах футболистам.
Фото: "Динамо" Махачкала
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился информацией о премиальных выплатах для футболистов за достижение определенных показателей. По словам Гаджиева, на сегодняшний день руководство не обсуждало с футболистами тему премиальных выплат за проход в РПЛ по итогам нынешнего сезона, однако они планируются.

«Игроки доверяют нам, мы к этому подходим ответственно и понимаем, что речь идет про профессиональный спорт, стимулировать ребят надо. В то же время футболисты понимают, что мы исходим из нашего бюджета и не можем в смысле премиальных конкурировать с ведущими бюджетными клубами первой лиги», - передает слова Гаджиева «РБ Спорт».

Гаджи Гаджиев Динамо Мх
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