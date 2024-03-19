- Мы будем подавать на серию эпизодов. У него, как говорят, папа в "Газпроме". Человек хочет вернуться в Премьер-лигу - и просто откручивает нам голову. Команде, у которой нет денег. Мне вся страна уже позвонила. Беспредел! У нас проходил семинар, и нам показали момент из игры с "Нефтехимиком" в начале встречи. Сказали: красная карточка! А судья - кстати, тоже из Питера - даже штрафной не дал. У нас когда-нибудь закончится питерская гегемония? Что дальше? Куда нам двигаться? Причем люди избегают серьезного наказания. А нам приходится менять тренеров. Вот сейчас Бояринцев, нормальный тренер, остался без работы из-за этих судей, - передаёт слова Потапова Metaratings.ru.
По информации источника, руководство саратовского "Сокола" планирует подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу работы главного рефери матча 23 тура Первой лиги "Акрон" - "Сокол" (2:0) Яна Бобровского. Сообщается, что речь идёт о четырёх эпизодах: неназначение 11-метрового штрафного удара в ворота "Акрона" за игру рукой, удаление защитника "Сокола" Заурбека Плиева, назначенный в пользу тольяттинцев пенальти и неудаление защитника хозяев поля Неманьи Анджелковича.
Матч 19 тура Первой лиги "Нефтехимик" - "Сокол" состоялся 19 ноября 2023 года и завершился вничью со счётом 0:0. После домашнего поражения 25 ноября от "Кубани" в 20 туре (1:3) был уволен со своего поста главный тренер саратовского клуба Денис Бояринцев.
Директор "Сокола" - о судействе Бобровского: человек с папой в "Газпроме" просто откручивает голову команде без денег
Директор саратовского "Сокола" Алексей Потапов раскритиковал работу главного рефери выездного матча 23 тура Первой лиги против "Акрона" (0:2) Яна Бобровского.
Фото: РИА Новости