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Тренер "Химок" Талалаев - о трансфере Митрюшкина в "Локомотив": мы дважды предлагали ему новый контракт

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Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Антона Митрюшкина в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
"Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с "Локомотивом". Для нас это сюрпризом не стало, трагедией - тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор", - сказал Талалаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь "Химок" Антон Митрюшкин заинтересовал московский "Локомотив". По данным журналистов, "железнодорожники" приготовили для воспитанника "Спартака" трехлетний контракт, который вступит в силу с лета 2024-го года.

Действующий контракт Митрюшкина с "Химками" истекает в конце сезона К "Локомотиву" футболист должен присоединиться в статусе свободного агента. Заинтересованность московского клуба в новом вратаре связывают с возможным уходом из "Локомотива" голкиперов Даниила Худяков и Маринато Гильерме в конце сезона.

Источник: "Metaratings"

Андрей Талалаев Химки Локомотив Антон Митрюшкин Сборная России
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