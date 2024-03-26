"Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с "Локомотивом". Для нас это сюрпризом не стало, трагедией - тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор", - сказал Талалаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь "Химок" Антон Митрюшкин заинтересовал московский "Локомотив". По данным журналистов, "железнодорожники" приготовили для воспитанника "Спартака" трехлетний контракт, который вступит в силу с лета 2024-го года.
Действующий контракт Митрюшкина с "Химками" истекает в конце сезона К "Локомотиву" футболист должен присоединиться в статусе свободного агента. Заинтересованность московского клуба в новом вратаре связывают с возможным уходом из "Локомотива" голкиперов Даниила Худяков и Маринато Гильерме в конце сезона.
Источник: "Metaratings"
Тренер "Химок" Талалаев - о трансфере Митрюшкина в "Локомотив": мы дважды предлагали ему новый контракт
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Антона Митрюшкина в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"