По информации Metaratings, "Химки" планируют выкупить права на 24-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" Илью Берковского. Сообщается, что клубы ведут переговоры. Также подмосковный клуб хотел бы сохранить в своем составе форварда Владислава Яковлева, который арендован у столичного ЦСКА.
Берковский присоединился к "Химкам" на правах аренды до конца текущего сезона в июле прошлого года. Контракт 24-летнего футболиста с "Локомотивом" истекает в конце июня 2025 года.
Яковлев также перебрался в "Химки" летом 2023 года на правах аренды. Действующее соглашение 22-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года.
"Химки" планируют выкупить у "Локомотива" права на полузащитника Берковского
"Химки" рассчитывают оставить на будущий сезон арендованных у московского "Локомотива" хавбека Илью Берковского и нападающего ЦСКА Владислава Яковлева.
Фото: Чемпионат.com