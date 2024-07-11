"Вряд ли Первая лига будет интереснее РПЛ. Она будет интереснее только в плане интриги, которая заложена внутри турнира. По качеству игры все-таки РПЛ есть РПЛ", - цитирует Побегалова Legalbet.
Сезон 2024/2025 российской Премьер-лиги стартует в субботу, 20 июля. Петербургский "Зенит", шесть раз подряд выигрывавший титул чемпиона России, в рамках первого тура сыграет в гостях против "Крыльев Советов". Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:30 по столичному времени.
13 июля "Зенит" и "Краснодар" разыграют Суперкубок России. Игра состоится в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Москве.
Побегалов: в плане интриги Первая лига будет интереснее РПЛ
Спортивный координатор "Шинника" Александр Побегалов считает, что Первая лига составит конкуренцию РПЛ в плане интриги.
Фото: Чемпионат.com