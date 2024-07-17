Ранее сообщалось, что Аттият-Аллах исчез после сборов сочинского клуба в Санкт-Петербурге - игрок самовольно улетел в Стамбул. 29-летний футболист до сих пор не связался с "Сочи". В этой ситуации клуб с побережья Чёрного моря намерен подать жалобу на игрока в ФИФА, которая за неисполнение контракта может наказать дисквалификацией.
"Сочи" купил Аттият-Аллаху в феврале 2024 года за 500 тыс. евро у марокканского "Видада". За полсезона защитник 11 раз появлялся на поле (в среднем, 53,5 мин. за игру), забил один гол и отдал три голевые передачи. Тransfermarkt оценивает футболиста на трансферном рынке в 2,2 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Сочи" собирается подать жалобу в ФИФА из-за побега защитника Аттият-Аллаха
По информации СМИ, "Сочи" собирается обратиться в ФИФА с жалобой из-за побега марокканского защитника Яхья Аттият-Аллаха.
Фото: ФК "Сочи"