"Главной задачей все равно является строительство стадиона, чтобы в 2026 году мы проводили матчи на нем. Он уже находится в высокой степени готовности, в этом году мы полностью заканчиваем контур и крышу. В следующем году делаем благоустройство внутренней части арены. В октябре-ноябре 2025 года стадион будет в готовом состоянии, нам остается дождаться, чтобы встал газон, чтобы в апреле 2026 года мы начали там играть", - передаёт слова Волнушкина ТАСС.
"Топредо" в настоящее время выступает в Первой лиге. В сезоне-2024/25 московский клуб в качестве домашнего стадиона использует расположенную в Подмосковье "Арену Химки", на которой также играет свои матчи клуб Российской Премьер-Лиги "Химки".
В последние годы "Торпедо" принимало соперников на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который находится в Москве на Восточной улице. В конце 2021 года началась реконструкция стадиона, в результате которой вместительность увеличится до 15 тыс. мест.
Президент "Топредо": главная задача - строительство стадиона к апрелю 2026 года
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин рассказал о ходе строительства домашнего стадиона клуба.
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы