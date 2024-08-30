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"РБ Спорт": "Чайка" арендует экс-игрока ЦСКА Ярослава Арбузова из "Балтики"

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Полузащитник "Балтики" Ярослав Арбузов продолжит карьеру в "Чайке".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, песчанокопская арендует атакующего полузащитника Ярослава Арбузова у калининградской "Балтики".

Ярослав Арбузов перешел в калининградскую "Балтику" из московского ЦСКА зимой этого года за 200 тысяч евро. Полузащитник провел за вторую команду калининградцев во Второй лиге 9 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт игрока с балтийцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "РБ Спорт".

Чайка Балтика Ярослав Арбузов
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