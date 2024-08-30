По информации источника, песчанокопская арендует атакующего полузащитника Ярослава Арбузова у калининградской "Балтики".
Ярослав Арбузов перешел в калининградскую "Балтику" из московского ЦСКА зимой этого года за 200 тысяч евро. Полузащитник провел за вторую команду калининградцев во Второй лиге 9 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт игрока с балтийцами рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Чайка" арендует экс-игрока ЦСКА Ярослава Арбузова из "Балтики"
Полузащитник "Балтики" Ярослав Арбузов продолжит карьеру в "Чайке".
Фото: ПФК ЦСКА