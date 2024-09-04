"Если вдруг нам предложат Промеса за недорого, думаю, не откажемся. Но пока, к сожалению, нам никто его не предлагал", - цитирует Архипова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес продолжит карьеру в клубе второго дивизиона ОАЭ "Дубай Юнайтед".
1 июля красно-белые объявили об уходе 32-летнего Промеса в связи с истечением срока контракта. Нидерландский форвард защищал цвета московской команды с 2014 по 2018 год, а также с начала 2021 года. За это время Промес провел за "Спартак" 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 голевых ассистов.
Гендиректор "Родины": если вдруг нам предложат Промеса за недорого, думаю, не откажемся
Генеральный директор "Родины" Константин Архипов заявил, что клуб готов подписать экс-форварда московского "Спартака" Квинси Промеса.
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