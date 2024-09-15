"Если у нас будет какая-то информация, если будем его брать, обязательно скажем. Пока у меня никакой информации по нему нет", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появились новости о том, что полузащитник Артур Юсупов может бесплатно перейти в "Урал". 35-летний хавбек подписал контракт с подмосковными "Химками" 1-го июля 2024-го года, а уже 12-го сентября клуб объявил о расставании с футболистом. Юсупов успел провести за "Химки" 35 минут - в матче Кубка России с "Оренбургом" (1:0).
Прошлый сезон Артур Юсупов провел в "Сочи". Напомним, "Урал" по итогам прошлого сезона покинул Премьер-лигу. Сейчас команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги с 18-ю очками в 9-ти матчах.
Президент "Урала" Иванов - об интересе к Юсупову: если будем его брать, обязательно скажем
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб полузащитника Артура Юсупова.
Фото: официальный сайт "Химок"