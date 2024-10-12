- Я провел всего лишь одну предсезонную подготовку с основным составом "Атлетико" и могу сказать, что это была лучшая предсезонка в моей жизни. Я такого больше нигде не видел. Симеоне — очень требовательный тренер, он заставляет каждого футболиста выкладываться на все 100%. Бывало даже такое, что многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме.
Борха Мартинес - воспитанник "Атлетико" Мадрид. В сентябре этого года испанец в качестве свободного агента присоединился к российскому клубу "СКА-Хабаровск", выступающему в Первой лиге. Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.
Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также "матрасники" дажды выигрывали Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и два раза выходили в финал Лиги чемпионов.
Источник: "РБ Спорт"
Воспитанник "Атлетико" Мартинес, перешедший в "СКА-Хабаровск": многих тошнило после нагрузок Симеоне
Испанский хавбек "СКА-Хабаровск" Борха Мартинес поделился воспоминаниями о работе с наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
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