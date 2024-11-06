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Боярский: лучшие тренерские основы Шатов получил в "Зените". Он может продолжать дело Семака

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Актер и музыкант Михаил Боярский прокомментировал назначение экс-полузащитника "Зенита" Олега Шатова на пост главного тренера "Урала".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Полагаю, что самые лучшие тренерские основы Шатов получил именно в "Зените". У него есть тенденции продолжать дело Сергея Семака. Плюс он еще молодой, наверняка есть и свои соображения и мысли. Он получил немало опыта взаимодействия с иностранцами. Не исключаю, что в его философии может быть стремление освобождать команду от легионеров. Шатов может добиться незаурядных успехов на тренерском поприще", - заявил Боярский.

Главный тренер "Урала" Евгений Аверьянов покинул свой пост 6-го ноября. Его место в статусе временно исполняющего обязанности занял экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, который ранее входил в тренерский штаб Аверьянова в качестве ассистента. Шатов выступал в составе "Зенита" с 2013-го по 2020-й год.

Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018-го года. С тех пор специалист выиграл с клубом 6 титулов чемпиона страны, 5 суперкубков России и 2 раза становился обладателем Кубка. В текущем сезоне "Зенит" после 14-ти туров занимает в турнирной таблице 2-е место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Михаил Боярский Олег Шатов Сергей Семак Зенит Урал
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