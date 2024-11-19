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Президент "Урала" Иванов: уверен, что из Шатова получится хороший тренер

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о работе главного тренера команды Олега Шатова.
Фото: ФК "Урал" ВКонтакте
"Он провел два матча и идет от игры к игре. Но пока по Олегу Александровичу я ничего говорить не буду. Посмотрим, как он проведет оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Я всегда говорил, когда он был еще мальчиком, что он будет сильным футболистом. И сейчас уверен, что тренер из него получится тоже хороший", - заявил Иванов.

Экс-полузащитник "Урала", "Анжи" и "Зенита" Олег Шатов возглавил "Урал" в статусе исполняющего обязанности главного тренера 6-го ноября текущего года. 34-летний специалист сменил в этой должности Евгения Аверьянова, под руководством которого команда начинала текущий сезон.

В двух стартовых матчах под руководством Шатова "Урал" одержал 2 победы - над "Шинником" (2:0) и "Енисеем" (4:3) в 18-м и 19-м турах Первой лиги. "Урал" поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет 6 очков. Занимающее 2-е место "Торпедо" опережает "Урал" на 4 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Урал
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