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Геркус - о назначении Ари в "Торпедо": у него нет ни знаний, ни образования, ни опыта - это поспешное решение

Бывший президент "Торпедо" Илья Геркус высказался о назначении Ари на пост спортивного директора клуба.
Фото: РФС
"На мой взгляд, "Торпедо" немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт... При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже", - цитирует Геркуса "СЭ".

Ари выступал за московский "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". Всего нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 225 матчей и записал на свой счет 66 забитых мячей и 46 результативных передач. Ранее бразилец был назначен на пост спортивного директора московского "Торпедо". После 21-го сыгранного тура "Торпедо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 43-мя набранными очками.

Напомним, что Илья Геркус был президентом московского "Локомотива" и "Торпедо". Ранее стало известно, что функционер занял аналогичную должность в медиафутбольном клубе "Эгриси".

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