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Мостовой: как и я, Канчельскис заслуживает команду получше, чем брянское "Динамо"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Андрей Канчельскис был назначен на пост главного тренера брянского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Брянск
"Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис — один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой, и многие", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

19 декабря брянский футбольный клуб "Динамо" объявил о назначении на пост главного тренера 55-летнего Андрея Канчельскиса. Основанное в 1931 году "Динамо" в сезоне-2024 принимало участие в матчах группы "серебро" дивизиона "А" Второй лиги. По итогам гладкого чемпионата бело-голубые были вынуждены сыграть в стыковых матчах, где проиграли омскому "Иртышу" и вылетели в дивизион "Б".

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