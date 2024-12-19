"Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис — один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой, и многие", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
19 декабря брянский футбольный клуб "Динамо" объявил о назначении на пост главного тренера 55-летнего Андрея Канчельскиса. Основанное в 1931 году "Динамо" в сезоне-2024 принимало участие в матчах группы "серебро" дивизиона "А" Второй лиги. По итогам гладкого чемпионата бело-голубые были вынуждены сыграть в стыковых матчах, где проиграли омскому "Иртышу" и вылетели в дивизион "Б".
Мостовой: как и я, Канчельскис заслуживает команду получше, чем брянское "Динамо"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Андрей Канчельскис был назначен на пост главного тренера брянского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Брянск