Состав "Урала" из Первой лиги пополнит нападающий "Факела" Евгений Марков. Как сообщает "СЭ", клуб из Екатеринбурга активировал пункт выкупа игрока, прописанный в его контракте с воронежской командой. По данным источника, в "Урале" Маркову были предложены значительно более выгодные условия контракта.
Евгений Марков перебрался в "Факел" из тульского "Арсенала" в январе 2023 года в статусе свободного агента. Ранее нападающий защищал цвета "Краснодара", "Динамо" и казанского "Рубина". В текущем сезоне на счету Маркова 4+1 по системе "гол+пас" в 16 матчах РПЛ.
"СЭ": "Урал" активировал опцию выкупа в контракте Маркова с "Факелом". Игроку значительно увеличат зарплату
Нападающий "Факела" Евгений Марков близок к переходу в екатеринбургский "Урал".
Фото: ФК "Факел" ВКонтакте