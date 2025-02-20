"В моём понимании, он один из лучших вратарей РПЛ сейчас. Большое удивление, что ни один из топовых клубов им не заинтересовался. Ещё больше удивлён, что "Спартак" с ним расстался. Вообще не понимаю, почему так", - цитирует Габулова "Советский спорт".
Голкипер Александр Селихов покинул московский "Спартак" этой зимой на правах свободного агента по обоюдному согласию сторон. Вратарь заключил контракт с екатеринбургским "Уралом" до конца текущего сезона. Ранее Селихов выступал за пермский "Урал".
После 21-го сыгранного тура екатеринбуржцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. "Шмели" сыграют на своем поле с казанским "Рубином" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Габулов: Селихов - один из лучших вратарей РПЛ
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов назвал Александра Селихова лучшим голкипером чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"