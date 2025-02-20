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Коршунов: Селихов обладает всеми нужными качествами

Бывший советский футболист Анатолий Коршунов высказался о переходе Александра Селихова в "Урал".
Фото: ФК "Урал"
"Селихов — вратарь хороший. Он обладает всеми необходимыми качествами: у него и техника, и мышление прекрасное, и вратарский рывок, и реакция. Если вратарь стоит на линии, то это не вратарь. Он должен играть по всей зоне штрафной и из штрафной выбегать. А Селихов, повторюсь, всеми нужными качествами обладает. И еще, как я слышал, он человек хороший", - цитирует Коршунова "Матч ТВ".

Голкипер Александр Селихов покинул московский "Спартак" этой зимой на правах свободного агента по обоюдному согласию сторон. Вратарь заключил контракт с екатеринбургским "Уралом" до конца текущего сезона. Ранее Селихов выступал за пермский "Урал".

После 21-го сыгранного тура екатеринбуржцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. "Шмели" сыграют на своем поле с казанским "Рубином" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Главным тренером екатеринбуржцев является экс-игрок "Урала" и петербургского "Зенита" Олег Шатов.

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