«Занервничал ли я, когда стали говорить о проверке этой игры? Нет. Чего нервничать? В честь чего? Считаю, что мы забили хорошие голы. Пенальти был чистый. Может быть, второй гол был ошибкой вратаря. Но у нас со «Спартаком» вратарь тоже ошибся. Я что, должен говорить, что «Спартак» с нашим вратарем договорился? Элементарный мяч, он вышел и махнул мимо мяча — и пропустили первый гол на седьмой минуте...» — отметил Иванов «РБ Спорт».
Напомним, что игра прошла в минувшую пятницу, 11 апреля, в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. При этом после первого тайма впереди были гости со счётом 2:0.
Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на нескольких участников игры сообщил, что второй тайм матча «Нефтехимика» с «Уралом» мог быть договорным. В частности, в перерыве президент «Урала» Григорий Иванов устроил разнос футболистам своей команды, а также переговорил с главным тренером «Нефтехимика» Кириллом Новиковым. После игры Иванов, выходя из раздевалки, заявил, что «это не команда выиграла, это я выиграл».
Президент "Урала" — о проверке матча с "Нефтехимиком": не вижу поводов для нервов
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном договорном матче 28-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (3:2).
Фото: ФК "Урал"