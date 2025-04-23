Бессмертный: есть опция выкупа, но все будет зависеть от решения "Урала" и "Динамо"

- Какие планы? Смотря, как решат клубы между собой. В принципе, меня всё устраивает в "Урале". У меня стоит опция выкупа, так что все будет зависеть от решения "Урала" и "Динамо". Конечно, в моем возрасте важно получать игровую практику. Хочется больше играть.
Станислав Бессмертный, выступающий на позиции правого крайнего защитника, играет за "Урал" на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому "Динамо", воспитанником которого он является. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.
За команду из Екатеринбурга 21-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых получил одну желтую карточку и не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"