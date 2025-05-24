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ХимкиЗавершен
ЦСКА
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Нижний НовгородЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
АхматЗавершен
Акрон
1 - 4 1 4
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Рубин
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ОренбургЗавершен
Факел
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Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
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БалтикаЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
6 - 2 6 2
ШинникЗавершен
Алания
1 - 2 1 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
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УфаЗавершен
Черноморец
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СочиЗавершен
Енисей
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
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Реал СосьедадЗавершен
Леганес
3 - 0 3 0
Вальядолид2 тайм
Эспаньол
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас2 тайм
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
22:00
СельтаНе начат

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Болонья
1 - 3 1 3
Дженоа2 тайм
Милан
21:45
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Иванов: "Уралу" без разницы, с кем играть в стыках. Это же не "Зенит" или "Спартак"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что команде все равно, против кого играть в переходных матчах за право вернуться РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
- Есть предпочтение, с кем играть в стыках? Какая разница! Все команды сильные, уровня РПЛ, с любым соперником будет непросто. Мы же не с "Зенитом" или "Спартаком" будем в стыках играть, так что будем готовиться.

Сегодня, 24 мая, "Урал" выиграл на своем поле у "СКА-Хабаровска" в матче заключительного, 34?го тура Первой Лиги со счетом 3:1. Екатеринбургская команда набрала 59 очков и финишировала на четвертой строчке в турнирной таблице, получив таким образом право принять участие в стыковых матчах за право выхода в российскую Премьер-лигу.

Источник: "Матч ТВ"

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