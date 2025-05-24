- Есть предпочтение, с кем играть в стыках? Какая разница! Все команды сильные, уровня РПЛ, с любым соперником будет непросто. Мы же не с "Зенитом" или "Спартаком" будем в стыках играть, так что будем готовиться.
Сегодня, 24 мая, "Урал" выиграл на своем поле у "СКА-Хабаровска" в матче заключительного, 34?го тура Первой Лиги со счетом 3:1. Екатеринбургская команда набрала 59 очков и финишировала на четвертой строчке в турнирной таблице, получив таким образом право принять участие в стыковых матчах за право выхода в российскую Премьер-лигу.
Источник: "Матч ТВ"
Иванов: "Уралу" без разницы, с кем играть в стыках. Это же не "Зенит" или "Спартак"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что команде все равно, против кого играть в переходных матчах за право вернуться РПЛ.
Фото: ФК "Урал"