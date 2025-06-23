«Мирослав Ромащенко будет главным тренером команды. Мы с ним находимся в хороших отношениях и договорились о дальнейшей работе. У нас с ним ещё действует контракт на полтора года. Когда мы всё оформим официально, то всё скажем», — цитирует Иванова «РИА Новости Спорт».
В минувшем сезоне «Урал» под руководством Олега Шатова занял 4-е место в Мелбет Первой лиге, но не смог вернуться в РПЛ. В стыковых матчах команда уступила «Ахмату» по сумме двух встреч — 2:3.
Мирослав Ромащенко был ассистентом Олега Шатова с 14 января 2025 года. Ранее он работал главным тренером в грозненском «Ахмате» в сезоне 2023/2024. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых добилась 7 побед, 5 раз сыграла вничью и 11 раз проиграла. Кроме того, Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, когда он работал в сборной России, «Ференцвароше», «Динамо», «Легии», «Амкаре».
Стало известно имя нового главного тренера "Урала"
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Мирослав Ромащенко вскоре будет официально утверждён в должности главного тренера команды.
Фото: ФК "Ахмат"