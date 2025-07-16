"Безусловно, такие задачи есть. Сейчас никто не поставит задачу за один год вернуться в РПЛ, но это цель на среднесрочную перспективу", - цитирует Шмакова "РБ Спорт".
"Уфа" вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. По итогам прошлого сезона уфимцы заняли 15 место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 35 очков в 34 матчах.
В 1 туре Первой Лиги "Уфа" сыграет на своем поле со "СКА-Хабаровском", встреча состоится в субботу, 19 июля, в 16:00 по московскому времени.
Гендир "Уфы": вернуться в РПЛ - цель на среднесрочную перспективу
Генеральный директор "Уфы" Марат Шмаков рассказал, есть ли у команды цель вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"