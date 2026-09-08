Новый розыгрыш главного еврокубкового турнира стартовал вчера, а сегодня в борьбу за трофей вступят еще 12 команд.
В 19:45 мск "Штутгарт" примет "Викинг", а "Барселона" на своем поле встретится с "Фейеноордом".
Еще четыре матча стартуют в 22:00 мск. "Ливерпуль" сыграет с "Атлетико", "ПСЖ" примет "Слован" из Братиславы, "Спортинг" встретится с "Галатасараем", а "Наполи" — с "Арсеналом".
Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября:
19:45 — "Штутгарт" — "Викинг"
19:45 — "Барселона" — "Фейеноорд"
22:00 — "Ливерпуль" — "Атлетико"
22:00 — "ПСЖ" — "Слован"
22:00 — "Спортинг" — "Галатасарай"
22:00 — "Наполи" — "Арсенал"
Лига чемпионов: "Барселона", "Ливерпуль" и "ПСЖ" сыграют 9 сентября
В среду, 9 сентября, продолжится общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/27 — во второй игровой день состоятся шесть матчей.
Фото: UEFA.com