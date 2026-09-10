Губерниев: Головин сам должен решить, поставил он крест на футбольной Европе или нет

- Он сам должен принимать решение, поставил он крест на футбольной Европе или нет. На данный момент мы в Европе, в еврокубках не играем, а дальше решать ему. Но Головин и "Спартак" - интересная коллаборация, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что красно-белые предложили "Монако" 19 миллионов евро за российского футболиста. Самому Головину якобы готовы предоставить контракт сроком на четыре года.
За монегасков хавбек выступает с 2018 года. До переезда во Францию Головин защищал цвета ЦСКА.