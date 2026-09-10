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Губерниев: Головин сам должен решить, поставил он крест на футбольной Европе или нет

Дмитрий Губерниев считает возможный переход Александра Головина из "Монако" в "Спартак" интересным вариантом.
Фото: Getty Images
При этом комментатор подчеркнул, что 30-летнему полузащитнику предстоит самому решить, готов ли он отказаться от продолжения карьеры в европейском футболе.

- Он сам должен принимать решение, поставил он крест на футбольной Европе или нет. На данный момент мы в Европе, в еврокубках не играем, а дальше решать ему. Но Головин и "Спартак" - интересная коллаборация, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что красно-белые предложили "Монако" 19 миллионов евро за российского футболиста. Самому Головину якобы готовы предоставить контракт сроком на четыре года.

За монегасков хавбек выступает с 2018 года. До переезда во Францию Головин защищал цвета ЦСКА.

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