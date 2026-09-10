Газзаев рассказал, в каком клубе хочет видеть Головина

- Я бы очень сильно хотел, чтобы он вернулся в ЦСКА. Саша - игрок с большим опытом. Он мог бы стать хорошим примером для футболистов из молодежной команды, - цитирует Газзаева "СЭ".
Будущее Головина активно обсуждается на фоне возможного возвращения в РПЛ. Ранее интерес к хавбеку приписывали "Спартаку" и "Зениту", причём красно-белые, по данным СМИ, уже направили "Монако" предложение о трансфере.
Головин является воспитанником ЦСКА и выступал за основную команду армейцев до 2018 года, после чего перебрался в "Монако". В нынешнем сезоне россиянин провёл четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.