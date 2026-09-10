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Экс-тренер РПЛ: Галактионов ведёт себя правильно, никаких истерик нет

Игорь Шалимов положительно оценил поведение Михаила Галактионова на фоне непростого старта "Локомотива" в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший тренер "Краснодара" и "Факела" отметил спокойствие наставника железнодорожников и его готовность отвечать за результаты команды.

- Мне нравится, как ведет себя Галактионов. Работает на команду, спокоен, если есть проблемы - он их обозначает, берет ответственность на себя. Направление правильное, нет никаких истерик, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".

В седьмом туре "Локомотив" добился первой победы в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв "Балтику" в Калининграде - 1:0. Единственный мяч в концовке встречи забил Андрей Мостовой.

Москвичи набрали шесть очков и занимают 13-е место в таблице. Следующим соперником железнодорожников станет "Зенит" - встреча пройдёт 12 сентября в Санкт-Петербурге.

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