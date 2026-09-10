Экс-тренер РПЛ: Галактионов ведёт себя правильно, никаких истерик нет

- Мне нравится, как ведет себя Галактионов. Работает на команду, спокоен, если есть проблемы - он их обозначает, берет ответственность на себя. Направление правильное, нет никаких истерик, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
В седьмом туре "Локомотив" добился первой победы в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв "Балтику" в Калининграде - 1:0. Единственный мяч в концовке встречи забил Андрей Мостовой.
Москвичи набрали шесть очков и занимают 13-е место в таблице. Следующим соперником железнодорожников станет "Зенит" - встреча пройдёт 12 сентября в Санкт-Петербурге.