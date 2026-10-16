Лихачев назвал самый неожиданный результат Лиги чемпионов и восхитился норвежцами

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info признался, что больше всего в еврокубковом туре его удивила осечка "Баварии" в матче с норвежским "Викингом".

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"Что "Бавария" не смогла выиграть у скромного "Викинга". Пусть и в гостях, и искусственное поле, что было за норвежцев. Тут я могу сказать только самые лестные слова в адрес скандинавских футболистов, которые проявили волю, характер, да и мастерство тоже", — отметил специалист.

Лихачев поделился впечатлениями от насыщенной европейской недели, в ходе которой команды Лиги чемпионов продемонстрировали необычайно высокую результативность.Отдельно тренер высказался о рекордных 78 голах в 18 матчах Лиги чемпионов."Такие результаты, как 3:6, 4:3, 3:4, 4:2 не каждый день увидишь. Сложно их поймать в одном отдельном туре. Но это был приятный глазу болельщиков футбол в Лиге чемпионов", — подчеркнул Лихачев.