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Николич высказался о предстоящей игре АЕКа с "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер АЕКа Марко Николич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Фото: АЕК
"Нас ждет встреча с крупнейшим клубом в европейском футболе. У них невероятный тренер и одни из лучших спортсменов в мире. Нельзя быть наивными и полагать, что мы сыграем в тики-таку против "Реала".

Мы должны проявить характер и вложить в игру всю свою энергию, должны завести трибуны и сохранить надежду на позитивный исход", - цитирует Николича официальный сайт УЕФА.

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором греческий АЕК сыграет с испанским "Реалом" состоится сегодня, 4 ноября. Встреча пройдет на стадионе "ОПАП Арена" в Афинах, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главный арбитр игры - Маурицио Мариани из Италии.

Команда Марко Николича набрала три очка в предыдущих трех турах текущего розыгрыша турнира и занимает 27 место в турнирной таблице. Мадридский "Реал" с 9 баллами располагается на пятой строчке.

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