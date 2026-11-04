Николич высказался о предстоящей игре АЕКа с "Реалом" в ЛЧ

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"Нас ждет встреча с крупнейшим клубом в европейском футболе. У них невероятный тренер и одни из лучших спортсменов в мире. Нельзя быть наивными и полагать, что мы сыграем в тики-таку против " Реала ".

Мы должны проявить характер и вложить в игру всю свою энергию, должны завести трибуны и сохранить надежду на позитивный исход", - цитирует Николича официальный сайт УЕФА.Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором греческий АЕК сыграет с испанским "Реалом" состоится сегодня, 4 ноября. Встреча пройдет на стадионе "ОПАП Арена" в Афинах, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главный арбитр игры - Маурицио Мариани из Италии.Команда Марко Николича набрала три очка в предыдущих трех турах текущего розыгрыша турнира и занимает 27 место в турнирной таблице. Мадридский "Реал" с 9 баллами располагается на пятой строчке.