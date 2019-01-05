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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Рединг" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом 2:0.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Юнайтед" – "Рединг" 2:0

Гол: Мата, 21 (пен.), Лукаку, 90+4

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Дармиан, Джонс, Далот, МакТоминай, Фред (Феллайни, 61), Перейра, Мата (Чон, 61), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку

"Рединг": Яаккола, Ричардс, Илори (Алуко, 46), Мур, Йадом, Хэрриот (Миетте, 74), Риномота, Свифт, Келли, Макклири (Бэрроу, 61), Лодер

Предупреждения: Йадом, 33, Чон, 77
Теги: Манчестер Юнайтед Рединг АПЛ
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